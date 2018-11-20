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Soğancıların depo oyunu ortaya çıktı

Soğanda yaşanan suni kriz Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Konunun bizzat takipçisi olan Bakanlık, depolarda 50 bin ton stok soğan olduğunu tespit etti.

İHA | 20.11.2018 - 16:45..
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Soğancıların depo oyunu ortaya çıktı

Soğan üzerinde yaşanan fiyat dalgalanması ve fahiş orandaki artış, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı ekipleri, fiyatı son zamanlarda ikiye katlanan soğandaki fiyat artışının peşine düşünce, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki depolarda 50 bin ton stok soğan olduğunu tespit etti.

Soğancıların depo oyunu ortaya çıktı

DEPOLARDA SAKLANIYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, konuya ilişkin başlattığı çalışmada, stokçuların oyununu tespit etti.

Polatlı'daki 24 depoda inceleme yapan ekipler, depolarda 50 bin ton soğan olduğunu belirledi. Bakanlık ekipleri 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığını tespit etti. Ankara'nın Polatlı ilçesinde depolardaki soğanları hastalık da vurdu. Soğanların depolanması ve hastalık vurması, fiyatların 5 TL'ye kadar artmasına sebep oldu.

Soğancıların depo oyunu ortaya çıktı

ÜRETİCİLERİN SAVUNMASI: SOĞUK ERKEN GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan bir soğan üreticisi, kış mevsimi erken geldiği için soğanların depoya alındığını belirtti.

Çiftçi Güler Dipli, "Polatlı'da yapılan hasat ağustos ayında yapılıyor. Fakat yapılan bu hasadın ülkemize mart ayına kadar yetmesi gerekiyor. Bundan dolayı da ister istemez depolarda soğan var. Fakat bu sene soğuk erken geldiği için her zaman tarlada tuttuğumuz soğanı depoya koyduk." dedi.

Soğancıların depo oyunu ortaya çıktı

"HASTALIK DEPODA OLDU"

Fiyatların artışına ilişkin açıklamada bulunan Dipli "Depoda da soğanda hastalık meydana geldi. Bu hastalık da ister istemez fiyatları artırdı. Çünkü toplanan soğan bir kez daha elden geçiyor ayıklanıyor. Eleman maliyeti doğuyor ekstradan. Onun dışında hastalıktan dolayı soğanın yarısını çöpe atıyoruz. Sadece 1 saate 2.5 ton soğanı çöpe atıyoruz" dedi.

Erdoğan'dan stokçularla mücadele mesajı VİDEO

STOKÇULUĞA GEÇİT YOK

Başkan Erdoğan ile ve Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin takip başlatmış, stokçularla mücadele edileceğini duyurmuştu.

Soğancıların depo oyunu ortaya çıktı

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