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Soğuk havada şelale dondu

Ardahan Göle'de eksi 16 derecelik hava sıcaklığı nedeniyle, şelale dondu.

İHA | 25.12.2018 - 09:15..
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Ardahan’da soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 16 derece ölçüldüğü kentte, hayat adeta durma noktasına geldi.

PAMUKKALE'Yİ ANIMSATTI

Halilefendi Mahallesi’nde bulunan çeşmelerden, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri’ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Oluşan görüntüler Pamukkale’yi akıllara getirdi.

Soğuk havada şelale dondu

Müjdat Bölük isimli vatandaş, Ardahan’ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek, "Kış aylarının soğuk geçtiği ilimiz, soğukların etkisiyle ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İşte gördüğünüz gibi soğukla birlikte donan şelale de metrelerce yükseklikte oluşan buz kütleleri, görsel bir görüntü oluşturuyor." dedi

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