Soğuk havalara karşı alınması gereken önlemler

Hava sıcaklıkları düşüyor, meteorolojiden art arda uyarılar yapılıyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, "Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12 derece olması bekleniyor." denildi.

KAR YAĞIŞLARI GELİYOR

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Ağır kış şartlarının kapımızı çaldığı şu günlerde sağlığımızı korumak için çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor.

MADDE MADDE YAPILMASI GEREKENLER

Evdeki sıcaklığı korumak için yapılması gerekenleri madde madde sıraladık:

-Kombi ve baca bakımını yaptırın.

-Bina izolasyonunuz yetersizse yaptırın.

-Sistemlerinize ısı ayarlı termostat monte ettirin ya da ısı ayarlı termostatlı cihazlar kullanın.

-Sıcaklığın içeride kalması için geceleri pardelerinizi örtün.

-Verimli yüksek kombileri tercih edin.

-Çift cam kullanarak pencerenizdeki ısı kaybını yüzde 50 oranında azaltın.

-Kuzeye bakan pencerelerinizin perde ve panjurlarını kışın kapalı tutun.

-Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerfi tasarrufu yapmak mümkün. Oturma odaları için 22 derece, yatak odaları için de 20 derece ideal.

-Radyatörlerinizin önünü uzun perde ve mobilyalarla kapatmayın.

-Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım bantlarıyla kapatın.

-Duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini engelleyin. Ancak doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlardaki havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın.