Soğuk kış günlerinde ısınmak için yeni bir yol bulundu

Üşüdüğünüzde evdeki ısıtıcıları açmak yerine giysilerinizden faydalanabilirsiniz. Yüksek teknoloji ürünü esnek yamalar vücudunuzu ısıtarak sizi soğuğa karşı koruyabilir.

İNCE VE DAYANIKLI

Rutgers ve Oregon State Üniversitesi'nde çalışan mühendisler, polyester ile küçük gümüş telleri birleştirmek için yoğun ışık darbeleri kullanarak, ince ve dayanıklı ısıtma yamaları üretti. Bilimsel raporlara göre bu yeni ısıtıcıların ısıtma performansları, diğer araştırmacılar tarafından oluşturulan benzer yamalardan yaklaşık yüzde 70 daha yüksek. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu yerlerde ısı üretebilen bu yamaların maliyeti de oldukça ucuz.

İnsanlardan çok özellikle ısıtmak için yüksek enerji harcanan binaların ısıtılmasında oldukça önemli olan bu teknoloji, yeni bir potansiyel çözüm olarak görülüyor. Mühendislier bu teknolojiyi geliştirerek yeni akıllı kumaşlar oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.