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Soğukta aç kalan fareye yardım eden Tokatlı

Tokat’ta yaşayan Nazif Karakoç, soğuk havada aç kalan bahçesindeki fareye elleriyle bisküvi yedirdi.

İHA | 24.04.2019 - 15:27..
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Tokat’ın yüksek rakımlı ilçelerinden birisi olan Başçiftlik ilçesinde devam eden zorlu kış şartlarında yiyecek bulmada sıkıntı çeken bir fare, bahçesine konuk olduğu Nazif Karakoç isimli vatandaşın ellerinden bisküvi yedi.

"BONCUK GÖZLÜ"

O anları kayıt altına alan Nazif Karakoç videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda ıslak ve karlı olan zemin dikkat çekerken, zorlu koşullarda yiyecek bulamadığı anlaşılan fareye Karakoç ‘boncuk gözlü’ diye seslendiği de görüldü.

Fareye elleriyle bisküvi yedirdi VİDEO

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