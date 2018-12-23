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Evsiz vatandaşa zabıtadan yardım

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bir bankta uyumaya çalışan evsiz vatandaşa zabıta yardım eli uzattı.

İHA | 23.12.2018 - 09:14..
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İstanbul Taksim Meydanı’nda soğukta bankta yatan evsiz bir vatandaşın yürekleri sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı.

"BÜTÜN İHTİYAÇLARIN KARŞILANIR"

Meydanda bulunan bankta kendinden geçmiş bir halde yatan Dindar Acar’ı gören Beyoğlu Zabıta ekipleri, vatandaşın yanına giderek onu barınma evine götürmek istediklerini söyledi. Başlangıçta ekiplerle gitmek istemeyen şahıs, zabıtanın, “Bak orada yatacak yer var. Bütün ihtiyaçların karşılanır. Bak hava çok soğuk. Aç mısın? Seni götürelim, yemek yedirelim” demesi üzerine “Açım” diyerek ekiplerle birlikte gitmeyi kabul etti.

Evsiz vatandaşa zabıtadan yardım

"BİZ HER ZAMAN BURADAYIZ"

Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs, yanındaki bir mont ve bir poşet ile zabıta ekiplerinin aracına bindi. Zabıta ekipleri ise, “Bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. 24 saat bulabilirsin” diyerek evsiz vatandaşa yardım etti.

Evsiz vatandaşa zabıtadan yardım

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