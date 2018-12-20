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Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

Marmaris’te soğuktan kaçan bir yılan evde bulunan klimaya saklandı.

İHA | 20.12.2018 - 00:05..
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Marmaris’te bir evin klimasına yılan girdiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler harekete geçti.

Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

İtfaiye erleri, klimanın bazı bölümlerini sökerek yılanı çıkarmaya çalıştı. Yılan yakalamak için kullanılan özel aparatı kullanan itfaiye erleri, yılana hiçbir zarar vermeden yakaladı.

Yakalanan engerek türü yılan doğaya bırakıldı. Yılanın havaların soğumasından dolayı klimanın içine girdiği tahmin ediliyor. Yılanın yakalanmasıyla rahat bir nefes alan ev sakinleri, itfaiye erlerine teşekkür etti.

Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

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Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

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