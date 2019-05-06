Soğuktan titreyen minik Berkay'ı itfaiye eri kurtardı

Muğla-Denizli yolunun Tavas ilçe çıkışında Muharrem Kapancı (36) yönetimindeki 42 EEY 10 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp, tarlaya devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada; araçta bulunan sürücü Kapancı, Ali Soyuçok (32), Ayşe Kapancı (34) ile çocuklar, Berkay Kapancı (2), Aysima Kapancı (7), Elif Kapancı (4) ve Ramazan Erdem Kapancı (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, araçta bulunanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİNİK BERKAY'I HAVLUYLA ISITTI

Öte yandan kazada hafif yaralanan ve korkup ağlayan 2 yaşındaki Berkay Kapancı, itfaiye eri tarafından ambulansa götürüldü. İtfaiye erinin, soğuktan üşüyen minik Berkay'ı havluyla ısıtmaya çalışması ise dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.