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Sohbet ederken ırmakta mahsur kaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde, su seviyesi yükselen Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan araçtaki iki arkadaş itfaiye ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 15.12.2018 - 02:10..
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B.Y. ve arkadaşı Ş.U., 55 AAT 050 plakalı hafif ticari araçla Organiz Sanayi Yolu Kızılırmak Seddesi’ne gitti. Kızılırmak kenarında aracın içerisinde sohbet dalan iki arkadaş Altınkaya Baraj kapaklarının açılmasıyla ırmakta yükselen suyun içerisinde mahsur kaldı.

Sohbet ederken ırmakta mahsur kaldılar

JANDARMA VE İTFAİYE SEFERBER OLDU

Mahsur kalan iki arkadaş itfaiye ve jandarmadan yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil ve jandarma ekipleri suyun kesilmesi için baraj yetkililerini aradılar ve Bafra Belediyesinden kepçe istedi.

Sohbet ederken ırmakta mahsur kaldılar

2 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDILAR

Olay yerine gelen 2 kepçe aracı çıkaracakları alanı toprakla doldurma çalışması başlattı. 2 saat süren çalışmalar sonunda araç kepçe yardımıyla içindekilerle birlikte sudan çıkartıldı.

Sohbet ederken ırmakta mahsur kaldılar

Sohbet ederken ırmakta mahsur kaldılar

Sohbet ederken ırmakta mahsur kaldılar

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