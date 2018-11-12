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Şoka giren sürücü araçtan inip olay yerinden uzaklaştı

İzmir'de hızını alamayan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca hızla çarparak karşı şeride geçti ve önüne ne geldiyse devirdi.

İHA | 12.11.2018 - 21:13..
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Karşıyaka ilçesindeki işlek bir caddede meydana gelen kazada, hafif ticari araç, kırmızı ışıkta yeşil lambanın yanmasını bekliyordu. Bu sırada hızını alamayan bir kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan hızla çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızlı olduğu görülen kamyonet, önüne ne geldiyse devirdi. Karşı şeride geçen ve elektrik direğini de deviren araç ortalığı da toz bulutuna çevirdi.

Şoka giren sürücü araçtan inip olay yerinden uzaklaştı VİDEO

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet metrelerce sürüklenirken, kaza sırasında karşı şeritten araç ve yaya olmaması olası bir facianın da önüne geçti.

Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazada, bir detay oldukça dikkat çekti. Lambalarda beklerken kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, çarpışmanın ardından araçtan inip koşmaya başladı. Yalpa yapa yapa koşan sürücünün şoka girerek veya yaşadığı kazanın etkisiyle koştuğu tahmin ediliyor.

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