Sokağa çıkamayan vatandaşlar apartmanda spor yaptı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulanan Derya Apartmanı'nda kalan 65 yaş üstü vatandaşlar adeta gençlere taş çıkartıyor...

HEM SPOR YAPTILAR HEM GÜLDÜRDÜLER

Sokağa çıkamadıkları için yürüyüş ve temel spor hareketlerini bina içerisinde yapan vatandaşlar, spor kıyafetlerini giyerek her gün kapılarının önünde yürüyor ve merdivenleri çıkarak spor yapıyor.

70 yaşındaki Hasan Öztürk ve Ayşe Öztürk çifti ise birbirlerine destek oluyor.

"BU ZORLU GÜNLERİ BU ŞEKİLDE GEÇİRİYORUZ"

Apartman içinde spor yaparak dinç kalmaya çalıştığını belirten Hasan Öztürk, "Sokağa çıkamadığımızdan dolayı biz de hareketsiz kalmamak adına bina içerisinde spor yapıyoruz. Bu zorlu günleri bu şekilde geçiriyoruz. Bu yasağı evimizde en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada komşularımız da bizlere destek oluyor, yalnız bırakmıyorlar. Herkesin spor yapmasını temenni ediyorum" dedi.

Sokağa çıkamayan vatandaşlar apartmanda spor yapıyor

"EŞİMİ EVE SOKAMIYORUM"

Eşine destek olmak ve sağlıklı kalmak için spor yaptığını söyleyen Ayşe Öztürk ise "Eşimi eve sokamıyorum. Akşama kadar böyle apartmanın içinde öylece koşuyor. Ben de arada çıkıyorum. 5 - 6 kez merdivenleri iniyorum, çıkıyorum" diye konuştu.