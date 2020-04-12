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Sokağa çıkan 18 bin 770 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem uygulandı.

AA |
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Sokağa çıkan 18 bin 770 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının 2. gününde açıklama yaptı..

YASAĞA YÜKSEK ORANDA UYUM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır.

18 BİN 770 KİŞİYE CEZA

31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkan 18 bin 770 kişiye ceza kesildi

Sokağa çıkan 18 bin 770 kişiye ceza kesildi

Sokağa çıkan 18 bin 770 kişiye ceza kesildi

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