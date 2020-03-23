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Sokağa çıkan yaşlı adam gazetecilere yakışıklı çekin dedi

Manisa'da, korona önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki Ali Öztopaç, polis ekiplerince uyarılıp, evine gönderildi.

DHA | 23.03.2020 - 14:27..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokaklarda '65 yaş' denetimi yaptı.

Kimlikleri kontrol eden ekipler, yasağa uymayanları belirleyip, evlerine gönderdi.

"KONTÖR BİTTİ, MECBUREN PTT'YE GELDİK"

Denetim sırasında görülen Ali Öztopaç'ın kimliğine bakıldığında, 77 yaşında olduğu belirlendi. Öztopaç, neden dışarıda olduğunu soran polislere, "Kontör bitti, telefonlar durdu. Çok şükür sağlığım yerinde, mecburen PTT'ye geldik." dedi.

Sokağa çıkan yaşlı adam gazetecilere yakışıklı çekin dedi ViDEO

Sokağa çıkan yaşlı adam gazetecilere yakışıklı çekin dedi

"BENİ YAKIŞIKLI ÇEKİN"

Öztopaç, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Beni yakışıklı çekin." dedi. Polis ekiplerince uyarılan Ali Öztopaç, evine gönderildi.

Sokağa çıkan yaşlı adam gazetecilere yakışıklı çekin dedi

Sokağa çıkan yaşlı adam gazetecilere yakışıklı çekin dedi

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