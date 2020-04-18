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Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

Sosyal medyada paylaştıkları videoda, deniz kenarında "Fakirler koronadan ölsün" diye bağıran zanlılar yakalandı

İHA |
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Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Sabri Y., Murat A., Erbil S. ve Samet Y. isimli dört arkadaş, Kumsal Sahili’nde denize girip çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

Koronavirüs hastalarına da hakaretler içeren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile zanlıların isimlerine ulaşıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

3 BİN 150’ŞER LİRA PARA CEZASI

Videoda yer alan dört şahsa da, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasağı çiğnedikleri için ayrı ayrı 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. Zanlıların sorgusunun ardından Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz keyfi karakolda bitti -1

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