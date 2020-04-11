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Sokağa çıkma yasağı öncesi marketi açtırdılar

İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarken, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

İHA |
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Sokağa çıkma yasağı öncesi marketi açtırdılar

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi.

KAPALI MARKETİ AÇTIRDILAR

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. İstanbul'da kapalı bir marketi açan vatandaşlar, kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı.

Vatandaşlar marketi açtırıp alışveriş yaptı

BELEDİYE "EKMEK DAĞITILACAK" DEDİ

Vatandaşlar ekmek ve ihtiyaç giderme kuyruğu oluştururken, sosyal mesafe unutuldu. Alaşehir Belediye hoparlöründen yayın yapılarak, fırınların açık olduğu, araçlarla mahallelere dağıtılacağı duyuruldu.

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Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti
Samsun'da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar halk pazarlarına, marketlere ve fırınlara akın etti.
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
Koronavirüs önlemleri için hafta sonu ile sınırlı olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bazı vatandaşlarda aşırı alışveriş yapma histerisi yaşattı.
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının fırınların dağıtım araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla giderileceğini bildirdi.
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