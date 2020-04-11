Sokağa çıkma yasağı öncesi marketi açtırdılar

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi.

KAPALI MARKETİ AÇTIRDILAR

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum etti. İstanbul'da kapalı bir marketi açan vatandaşlar, kepenkler açılmadan içeri girmeye çalıştı.

Vatandaşlar marketi açtırıp alışveriş yaptı

BELEDİYE "EKMEK DAĞITILACAK" DEDİ

Vatandaşlar ekmek ve ihtiyaç giderme kuyruğu oluştururken, sosyal mesafe unutuldu. Alaşehir Belediye hoparlöründen yayın yapılarak, fırınların açık olduğu, araçlarla mahallelere dağıtılacağı duyuruldu.