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Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından alışveriş için açılan marketler, polis ekipleri tarafından kapatılırken, market sahipleri ve alışveriş yapanlara para cezası kesildi.

İHA |
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Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 31 şehir arasında bulunan Konya’da cadde ve sokaklar 48 saat boyunca sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

BAZI DÜKKANLAR KAPALI OLMASI GEREKİRKEN AÇILDI

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam etti. Kısıtlama sona erdikten sonra kapalı olması gereken bazı market, büfe gibi iş yerleri açıldı. Kent merkezinde açılan bazı iş yerlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

DÜKKAN SAHİPLERİ VE ALIŞVERİŞ YAPANLARA CEZA

Polis ekipleri açık olduğu tespit edilen iş yerlerine ve müşterilere adli ve idari işlem uygulayarak kapatılmasını sağladı. Diğer taraftan şehir merkezindeki bazı caddelerde seyir halinde olan araçlar da görüldü.

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza

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