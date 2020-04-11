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Sokağa çıkma yasağı sonrası market önünde kavga

48 saatlik yasak kararı sonrası, alışveriş noktalarına yığılan insanlar arasında gerginlik ve kavgalar yaşandı.

Haber Merkezi |
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Sokağa çıkma yasağı sonrası market önünde kavga

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'dan itibaren pazar gecesi 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası market önünde kavga

KAVGALAR ÇIKTI

Başta İstanbul olmak üzere 31 şehirde halk sokağa çıkma yasağını duyunca fırın ve marketlere hücum etti.

Fırın, eczane, alışveriş yerleri önlerinde yığılmalar olurken market önlerinde de kavgalar çıktı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası market önünde kavga

Sokağa çıkma yasağı sonrası market önünde kavga İZLE

Yasak öncesi alışveriş kavgası VİDEO

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