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İçişleri Bakanlığı yasağı ihlal edenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağına ilişkin son durumu açıkladı.

AA |
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İçişleri Bakanlığı yasağı ihlal edenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapıldı.

31 il genelinde yasağı ihlal edenlerin sayısı açıklanırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği hatırlatıldı.

24 BİN 88 KİŞİ YASAĞI İHLAL ETTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı yasağı ihlal edenlerin sayısını açıkladı

"63 MİLYON 640 BİN VATANDAŞIMIZIN NEREDEYSE TAMAMINA YAKINI EVİNDE KALDI"

Bakanlıktan yapılan bu gece 24.00'da sonlacak sokağa çıkma yasağına ilişkin yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir. Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı yasağı ihlal edenlerin sayısını açıkladı

 

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