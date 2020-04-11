Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Koronavirüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen güneşi görenler soluğu sahillerde alıyordu.

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Ömer 10 milyonluk yeni sözleşmeyi kaptı

Galatasaray yönetimi, Ömer Bayram'ın 2021'de bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı. 2 milyon 940 bin lira alan Ömer'in maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.