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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Esenyurt'ta, dün akşam yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara 389'ar lira para cezası uygulandı.

İHA |
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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı.

YASAĞI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar lira para cezası kesildi.

Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

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