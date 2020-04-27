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Sokağa çıkma yasağının bitimine 5 dakika kala ceza yedi

İzmir'de yasağın bitimine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

DHA |
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Sokağa çıkma yasağının bitimine 5 dakika kala ceza yedi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü.

İzmir’de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -2

5 DAKİKA SABREDEMEDİ CEZA YEDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı.

Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığıbelirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -1

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -3

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -4

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -5

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -6

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -7

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -8

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -9

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine 5 dakika kala ceza aldı -10

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