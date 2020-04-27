Sokağa çıkma yasağının bitimine 5 dakika kala ceza yedi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü.
İzmir’de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.
5 DAKİKA SABREDEMEDİ CEZA YEDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı.
Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığıbelirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.