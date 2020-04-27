Nazilli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayınlandığı duyuruldu.

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Sokağa çıkma yasağının bitimine 5 dakika kala ceza yedi

İzmir'de yasağın bitimine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.