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Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Sivas'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan ve valiye yakalanan yaşlı adam, "112'ye ulaşamıyorum." dedi. Telefonunu isteyen vali, 112'yi aradığında telefon ilk çalmada açıldı.

İHA |
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Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Caddesi'nde, yoğunluk kontrolü yaptı.

Kontroller sırasında yaşlı bir adam, valinin yanına yaklaştı.

"ŞİMDİ SEN YAKALANDIN"

Vali Ayhan, adamın yaşının 65’in üstünde olduğunu öğrenince, “Şimdi sen yakalandın.” dedi.

Yaşlı adam ise günlerdir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadığı gerekçesi ile kendini savundu.

Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı ViDEO

İLK ÇALMADA AÇILDI

Bunun üzerine Vali Ayhan, yaşlı adamın telefonundan 112’yi aradı. İlk çalmada telefon açılınca tebessüm eden Ayhan, araması halinde yaşlı adamın taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi.

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