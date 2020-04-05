Sokak hayvanları için sokaklara yem ve su bırakılacak

İçişleri Bakanlığı, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 81 il valiliğine genelge gönderdi.

HAYVANLARIN AÇ KALMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Koronavirüsün, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması istendi.

Öte yandan, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasının sağlanması da istendi.