taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Sokak hayvanları için sokaklara yem ve su bırakılacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, hayvanlar için sokağa yem ve su bırakılacağı belirtildi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sokak hayvanları için sokaklara yem ve su bırakılacak

İçişleri Bakanlığı, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 81 il valiliğine genelge gönderdi.

HAYVANLARIN AÇ KALMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Koronavirüsün, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması istendi.

Öte yandan, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasının sağlanması da istendi.

Sokak hayvanları için sokaklara yem ve su bırakılacak

İlginizi Çekebilir
Van'da sokağa çıkan gençler ekipler tarafından uyarıldı
Korona nedeniyle 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanırken, kuralı ihlal eden kişiler taksiyle evlerine gönderildi.
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Ankara'da, hastaneden izinsiz ayrılan koronavirüs şüphelisi, cep telefonu dükkanında yakalanarak hastaneye geri götürüldü.
Beyoğlu'nda marketi soymaya gelen iki hırsız dayak yedi
Çaldıkları ürünleri giysilerine saklayan iki hırsız, market sahibinden dayak yiyerek dışarı atıldı.
Kolonya sürünce alkollü çıktım dedi, ehliyetini geri aldı
İzmir'de, kolonya kullandığı için alkollü çıktığını belirten şahıs, kan tahlilinde sıfır alkollü çıkınca, ehliyetine yeniden kavuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
428
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
61
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
305
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
218
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
280
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
705
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
306
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir