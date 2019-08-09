Sokak hayvanlarının koruyucu meleği 'Hollandalı gelin'

Hollanda'da dünyaya gelen 29 yaşındaki Lisanne Hillen, eğitimini İngiltere'de tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Alp Ayaydın ile tanışan Hillen, 3 yıl önce de Aydın'a geldi.

OKUL DIŞINDA SOKAK HAYVANLARINA KABIYOR

"Türkiye benim memleketim oldu" diyen Hillen, geçen sene Ayaydın ile dünya evine girdi.

Kısa sürede kente alışan ve Türkçe öğrenen Hillen, özel bir kolejin sahibi olan eşine okulun finans konularında yardımcı oluyor.

Öğlene kadar okuldaki işlerini tamamlayan Hillen, günün geride kalan zamanında ise sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapıyor. Sokak hayvanlarının bakımı için kentte 3 ayrı nokta oluşturan Hillen, aracına aldığı yem ve bakım malzemeleriyle sokak sokak dolaşıyor.

Hillen, sokak hayvanlarını besleyip bakımlarıyla da yakından ilgileniyor. Hollandalı gelin, sahiplendiği 4 hayvana da evinde bakıyor.

Sağlığına kavuşturduğu köpekleri sahiplendiren Hillen, bazılarını da gerekli prosedür ve izinleri aldıktan sonra yurt dışındaki ailelere gönderiyor.

"KÖPEKLER, İNSANLARIN YANINDA OLMALI"

Hillen, Türkiye'nin doğasının ve insanlarının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Hollanda'da sokak köpeklerinin olmadığını, tamamına yakınının vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini aktaran Hillen, "Burada sokak köpeklerinin çok fazla olduğunu görünce bir şey yapmak istedim. Köpekler insanların yanında evlerinde bahçelerinde olmalı. Onların tek istediği biraz sevgi ve yemek." dedi.

"ONLAR ÇOCUKLARIM GİBİ"

Köpekleri çok sevdiğini aktaran Hillen, okuldaki işlerinden kalan zamanını hayvanlara ayırdığını dile getirdi.

Sokak hayvanlarının yaşadığı mekanları temizlediğini anlatan Hillen, "Sokak hayvanlarına düzenli olarak su ve yemek götürüyorum. Onlardan çok büyük enerji alıyorum. Onlar benim çocuklarım gibi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM"

Hillen, Türkiye'ye büyük bir hayranlık duyduğuna dikkati çekti.



Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Hillen, "Hollanda ve İngiltere'de yaşadım ancak Türkiye'ye gelince kendimi evimde hissettim. Türkiye benim memleketim oldu. Burada insanlar çok sıcakkanlı. Bana çok iyi davrandılar. Kendimi Türkiye'de hiç yabancı hissetmedim. Kültür farklılıkları olsa da ben burada aslında yabancı bir gelin değilim." dedi.

Alp Ayaydın ise eşinin yaşamını sokak hayvanlarına adamasının kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

Eşinin Türk kültürünü çabuk benimsediğini aktaran Ayaydın, kısa sürede Türkçe öğrenmesinin herkesi şaşırttığını sözlerine ekledi.