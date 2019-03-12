Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, Esenyurt’ta dükkan sahibi olan Can Baysal'ın iş yerinde meydana geldi. Hırsızların bu sefer göz diktiği şey değerli eşyalar değil, hayvanların mama kaplarıydı.

MAMALARI YERLERE DÖKÜP ÜSTÜNE BASTILAR

Çevrede bulunan kedi ve köpeklerin uğrak noktası haline gelinen iş yerinin önündeki mama kapları, önceki gün çalındı. İş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi, yol üzerinden geçerken fark ettiği mama kaplarını bir süre inceledikten sonra yanında bulunan poşete doldurarak götürdü.

Kapların içindeki mamaları da sokağa döken ve ardından üzerine basıp geçen hırsızlar, bu kadarına da pes dedirtti.

Sokak hayvanlarının mama kabını çalan hırsız ViDEO

''KİM NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPAR ANLAMADIM''

Dükkan sahibi Can Baysal, çalınan kapların maddi bir değeri olmadığını belirterek, “Bizler burada sokak hayvanlarının karnını doyurmak için mama alıyoruz. Dükkanımıza gelen müşterilerimiz sağ olsunlar, bu konuda maddi olarak destek oluyorlar. Kimseye zararı olmayan şu hayvanların karnını doyurduğu mama kaplarını ne yapacaklarsa artık bilmiyorum. Biz bunun yenisini de alıp koyabiliriz o konuda problem yok ancak bu kabı aldığı zaman içerisinde bulunan mamayı sokağa döküyor. İnsanlar da sokaktan geçerken bunları görüp çiğniyorlar. Para eden pahalı bir şey de değil bizler de anlamadık.” dedi.







