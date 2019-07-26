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Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

Sivas’ta yaşayan hayvansever kadın, 300 liraya kiraladığı evde 90 kediye bakıyor.

İHA | 26.07.2019 - 10:57..
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Sivas'ın Mehmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hatice Alkan, sevgi ve özveriyle yaklaşık 90 kediye annelik yapıyor.

MAMA, KUM VE KLİNİK MASRAFLARINI KENDİSİ KARŞILIYOR

Sivas Belediyesi hayvan barınağında çalışan Alkan, 300 liraya kiraladığı evde sokak hayvanlarıyla birlikte 150’ye yakın kedinin bakımını yapıyor. Arkadaşlarının ve çalıştığı barınaktaki insanlarında kendisine yardım ettiğini söyleyen Alkan, kedilerin bütün mama, kum ve klinik masraflarını kendisi karşılıyor.

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

"AŞIRI BİR SEVGİ"

Hayvanları aşırı derecede sevdiğini söyleyen Hatice Alkan, “Kedi evimiz var. Ben hayvanları çok seviyorum ama benimki aşırı bir sevgi. Sokakta bir kedi görsem sanki onu almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yavruları bir araya topluyorum çünkü sokakta yapamayacaklarını düşünüyorum. Küçük oldukları için kendileri yiyecek bulamayabiliyorlar. Koruyabileyim, rahatça büyütebileyim, hastalarsa tedavi ettireyim diye böyle topladım." dedi.

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

8 YIL ÖNCE BAŞLADI

Kiraladığı evine ‘kedi evi’ adını veeren Alkan, "8 sene kadar önce ilk önce tek bir kedim oldu. Kedimi çok sevdikten sonra etraftaki kedileri de fark etmeye başladım. Evimiz müstakildi, bahçemiz vardı. Kedim için bahçeye mama koyuyordum. Başka kediler de gelmeye başladılar. Sonra mama dağıtmaya başladım. Özellikle kışın bu işi daha çok yapıyorum . Hayvanlar kışın yiyecek bulmakta zorlanıyorlar." diye konuştu.

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

MADDİ ANLAMDA ZORLANIYOR

Eskiye göre şimdiki insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olduğunu belirten Alkan, ”İnsanların hayvanlara kapla mama ve su koyduklarını gördüğümde mutlu oluyorum. Toplamda 100-150 kediyi besliyorum. Çok zor oluyor. Hem zaman açısından hem de yetişemiyorum. Sivas Belediyesi'nin hayvan barınağında çalışıyorum. Orada yoruluyorum, geliyorum bunlarla da uğraşıyorum. Güzel bir yorgunluk ama daha çok maddi açıdan yetişemiyorum. Sağ olsunlar arkadaşlar var, gelip temizliğini yapıp karınlarını doyuruyorlar." şeklinde konuştu.

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

Sokak kedilerini kiraladığı evde besliyor

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