taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2963
Euro
6.0562
Altın
1261.56
Borsa
91876.09
Gram Altın
214.963

Sokak köpeğinin gözleri oyuldu

Edirne Uzunköprü'de yaşayan Mustafa Yar, beslediği sokak köpeğini gözleri oyulmuş halde buldu. Yar, bunu yapanların bulunmasını istedi.

DHA | 21.12.2018 - 15:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yar, her zaman beslediği sokak köpekleri arasında bulunan çoban köpeğini gözleri kanlar içinde buldu.

"BU BİR VAHŞET"

Köpeği gözlerinin kesici bir aletle oyulduğunu fark eden Yar, Uzunköprü Belediyesi Veterinerliği ekiplerine bildirdi. Mustafa Yar, "Ben her gün buraya gelerek sokak köpeklerini besliyorum. Bugün geldiğimde bu zavallı çoban köpeğinin gözlerinin canice yerinden çıkarıldığını fark ettim. Bu caniliği kim ya da kimler yaptıysa bulunmasını istiyorum. Bu bir vahşet" dedi.

Sokak köpeğinin gözleri oyuldu

Mustafa Yar'ın şikayeti üzerine Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Köpek, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in talimatıyla tedavi altına alındı.

Sokak köpeğinin gözleri oyuldu




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

99
Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Plastik poşet yerine rengarenk fileler

110
Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor

88
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

89
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

66
Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

Teröristlerin Tunceli'de mağaradaki görüntüleri

68
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir