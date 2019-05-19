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Sokak köpekleri 3 yaşındaki kıza saldırdı

3 yaşındaki küçük kıza köpekler saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 19.05.2019 - 16:18..
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak köpekleri oyun oynamak için dışarıya çıkan 3 yaşındaki Rümeysa'ya saldırıda bulundu.

Bir anda neye uğradığına şaşıran talihsiz kızın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Mahalle sakinlerinin uzun uğraşları sonucu küçük Rümeysa, köpeklerin arasından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

"BELEDİYEDEN KÖPEKLERİ TOPLAMASINI İSTİYORUZ"

Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Reşit Kapan, “Başıboş köpekler kızımı ısırdı. Mahallede belki 10 tane başıboş köpek var. Bundan daha önce başka çocukları da köpekler ısırmış. Belediyenin bu köpekleri toplamasını istiyoruz. Yani Allah korusun çocuğuma bugün bir şey olsaydı bunun hesabımı kim verecekti" dedi.

Mahallenin çocukları da bu duruma tepki gösterdi. Sokak köpekleri yüzünden okula gidemediklerini ifade eden çocuklar yetkililerin sokak köpeklerine bir çözüm bulmasını istedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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