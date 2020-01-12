Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya’nın Demre Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen hayvan barınağında bir süredir belediye ve hayvanseverler iş birliğiyle bakımları yapılan sokak köpekleri, akşam saatlerinde barınağın kapı kilidi kırılarak kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonete koyuldu.

İddiaya göre, aralarında hasta ve sakatların da bulunduğu 20’ye yakın köpek, Finike - Elmalı yolunun 20’nci kilometresindeki dağlık alana bırakıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAYVANLARA KAVUŞTU

Finike’deki bazı vatandaşların haber vermesi üzerine köpeklerin bakımını üstlenen Gizem Evsen ve yanındaki bir grup hayvansever, kamyon kiralayarak Demre ilçesinden belirtilen bölgeye gelerek dağlık alanda hayvanları aramaya başladı. Yol kenarında köpekleri bulan Evsen, gözyaşları içerisinde büyük bir sevinç yaşadı.

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"BELEDİYEYE AİT ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ" İDDİASI

Yanındaki hayvanseverlerle birlikte köpekleri kamyona yükleyen Evsen, hayvanları tekrar Demre ilçesindeki barınağa geri getirdi. Köpeklerin belediyeye ait bir araçla götürüldüğünü ileri süren Evsen, "Aracın arkası buraya yanaştırılıyor ve bekçiye, ‘köpek getirdik, onları bırakacağız’ deniliyor. Bekçi de, köpek bırakacakları için kulübesinden çıkmıyor. Ardından kapının kilidini kırıyorlar ve içerideki hasta, güçten düşmüş, tedavi olması gereken hayvanların hepsini bir bir arabaya yüklüyorlar. Ondan sonra Elmalı’da dağlık bir alanda yol üstüne atıyorlar. Biz de bunu Finike’deki hayvanseverler duyunca, belediye başkanı ve vekiliyle görüştük. Madem sizin belediyeniz yapmadı bunu, bize araç verin ve veterinerlerinizle birlikte gidip hayvanları toplayalım. Fakat bize ne araç ne de belediye çalışanı verildi. Ben 5 aylık hamileyim. Biz kadın başımıza gidip, kendi tuttuğumuz kamyonla, hayvanları bulduk.” dedi.

Evsen, konuyu yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.