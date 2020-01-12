taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Hayvan barınağından kamyonetle alınan 20’ye yakın köpeğin, dağlık alanda ölüme terk edildiği iddia edilirken, onların bakımını üstlenen kadının gözyaşları sosyal medyayı salladı.

İHA | 12.01.2020 - 14:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Demre Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen hayvan barınağında bir süredir belediye ve hayvanseverler iş birliğiyle bakımları yapılan sokak köpekleri, akşam saatlerinde barınağın kapı kilidi kırılarak kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonete koyuldu.

İddiaya göre, aralarında hasta ve sakatların da bulunduğu 20’ye yakın köpek, Finike - Elmalı yolunun 20’nci kilometresindeki dağlık alana bırakıldı.

Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAYVANLARA KAVUŞTU

Finike’deki bazı vatandaşların haber vermesi üzerine köpeklerin bakımını üstlenen Gizem Evsen ve yanındaki bir grup hayvansever, kamyon kiralayarak Demre ilçesinden belirtilen bölgeye gelerek dağlık alanda hayvanları aramaya başladı. Yol kenarında köpekleri bulan Evsen, gözyaşları içerisinde büyük bir sevinç yaşadı.

Antalya'da sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı ViDEO

"BELEDİYEYE AİT ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ" İDDİASI

Yanındaki hayvanseverlerle birlikte köpekleri kamyona yükleyen Evsen, hayvanları tekrar Demre ilçesindeki barınağa geri getirdi.  Köpeklerin belediyeye ait bir araçla götürüldüğünü ileri süren Evsen, "Aracın arkası buraya yanaştırılıyor ve bekçiye, ‘köpek getirdik, onları bırakacağız’ deniliyor. Bekçi de, köpek bırakacakları için kulübesinden çıkmıyor. Ardından kapının kilidini kırıyorlar ve içerideki hasta, güçten düşmüş, tedavi olması gereken hayvanların hepsini bir bir arabaya yüklüyorlar. Ondan sonra Elmalı’da dağlık bir alanda yol üstüne atıyorlar. Biz de bunu Finike’deki hayvanseverler duyunca, belediye başkanı ve vekiliyle görüştük. Madem sizin belediyeniz yapmadı bunu, bize araç verin ve veterinerlerinizle birlikte gidip hayvanları toplayalım. Fakat bize ne araç ne de belediye çalışanı verildi. Ben 5 aylık hamileyim. Biz kadın başımıza gidip, kendi tuttuğumuz kamyonla, hayvanları bulduk.” dedi.

Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Evsen, konuyu yargıya taşıyacağını sözlerine ekledi.

Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Sokak köpeklerini bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

İlginizi Çekebilir
Polisin dikkati hayat kurtardı
Gaziantep'te kalp krizi geçiren şahıs, polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilerek kurtarıldı.
İmam ve müezzin birbirinin kulağını ısırdı
Çorum’da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam ile müezzin hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Her ikisinin görev yerleri değiştirildi.
Marmaray'da asansörü tekmeledi
Marmaray'da kullandığı asansöre tekme ve yumruklarla zarar vermeye çalışan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.
Köy okulunun hem öğretmeni hem de kuaförü
Bingöl'de görev yapan Türkçe öğretmeni Mehmet Ali İnanç, köydeki okulda dersten kalan zamanlarda öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

354
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

135
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

43
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

372
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

79
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

103
Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var

Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var

518
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir