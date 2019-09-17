Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti.
BIÇAKLANAN GENÇ KURTARILAMADI
Burak S., iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'de sokak ortasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü ViDEO
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. T.U.'nun, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Burak S.