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Sokak ortasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de bir kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğü cinayet, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA | 17.09.2019 - 10:01..
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti.

BIÇAKLANAN GENÇ KURTARILAMADI

Burak S., iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de sokak ortasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü ViDEO

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. T.U.'nun, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokak ortasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü

Burak S.

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