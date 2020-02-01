Sokak ortasında birbirine girdiler

İstanbul Eyüpsultan'da iki 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

İki grup sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti.

Eyüpsultan’da sokak ortasındaki kavga İZLE

KASK KAMERASINA YANSIDI

Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anları ise o esnada oradan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden vatandaşların araya girerek grubu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Motosiklet kullanıcısı daha sonra motosikletine binerek oradan uzaklaşıyor.