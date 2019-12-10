Sokak ortasında cinsel istismara tutuklama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde 69 yaşındaki İ.B. adlı kişi, 8 yaşındaki O.K.'ye cadde üzerinde kepengi kapalı olan dükkanın önünde cinsel istismarda bulundu.

Bunu fark eden bir kişi, cep telefonuyla İ.B.'yi görüntüleyip, duruma müdahale ederek, çocuğu kurtardı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Duyarlı kişi, daha sonra da jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, şikayet üzerine İ.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, daha önce de O.K.'ye 4-5 kez benzer şekilde cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Tacize uğrayan O.K.'nin ise ailesine teslim edildiği ve psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

DEDESİ DEĞİLMİŞ

Öte yandan 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı gerçekleştiren şahsın, aile ile yakın bir bağının bulunmadığı, sosyal medyada dolaşan 'dedesi' ithamlarının doğru olmadığı aktarıldı.