Sokak ortasında dayak yiyen kadın konuştu

24 yaşındaki Büşra Çilo, 15 Kasım'da Gaziantep'te eşi tarafından küçük kızının gözleri önünde sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü.

İSTANBUL'A GİTTİ

Olay kameralara yansırken genç kadına şiddet uygulayan E. Ç'nin “Gaziantep'ten bakalım nasıl çıkacaksın?” diye bağırdığı görülmüştü. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya tepkiler çığ gibi büyürken, Çilo da Gaziantep'ten İstanbul'a ailesinin yanına geldi.

2010 YILINDA EVLENDİLER

Amcasına sığınan genç kadın yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Genç kadın, eşiyle 2010 yılında evlendiğini, uzun yıllardır kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışmalar yaşadıklarını belirtti.

Sokak ortasında dövülen genç kadın, yaşadıklarını anlattı İZLE

CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ

15 Kasım günü yaşanan olay, eşinin kendisini evlerine gelen kişilerden kıskanması sonrası yaşandı. Yıllarca eşinden gördüğü şiddeti ailesinden sakladığını, tartıştıklarını söyleyerek İstanbul'a geldiğini söyleyen Büşra Çilo, görüntülerin ortaya çıkmasıyla yakınlarının olayı öğrendiğini ifade etti. Evinden çıkarken eşinin kimliğini ve cüzdanını aldığını belirten Çilo, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen genç kadın, çocuklarıyla bir hayat kurmak için yardım istedi.

“ÜZERİMDEKİ PARAYI ALDI”

Gaziantep'te yaşadığı dehşet anlarını anlatan 24 yaşındaki Büşra Çilo, “Evde tartıştık ben dışarı çıktım, o da peşimden geldi. ‘Yürü eve gidelim uzatma, özür dilerim' dedi. Ben de yok gelmeyeceğim İstanbul'a gideceğim dedim. Orada bana tekme tokat vurdu. Üzerimdeki parayı aldı gitmeyeyim diye, ben yine babamları aradım, çıktım. Çocuklarımı istiyorum, boşanma davası açmadım ama açacağım. Korkmuyorum, şikayetçi değilim, Allah'ından bulsun.” dedi.

Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp İZLE

"KEŞKE AİLEME SÖYLESEYDİM"

Eşinin kıskançlık nedeniyle kendisine uzun süredir şiddet uyguladığını ifade eden Çilo, "Aşırı kıskançlığı var, kıskançlığı artık böyle çok ileri. En yakın akrabasından bile kıskanır. Zaten görüntülerden önce beni dışarıda dövdüğünü, aileme bile söylemedim. Ben aileme duyurmadığım sürece sürüyordu. Keşke söyleseydim, belki böyle olmazdı” diye konuştu.

ŞİDDET UYGULAYAN KOCA SERBEST KALDI

Öte yandan Çilo’nun şikayetçi olmayacağını söylediği eşi E.Ç., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gaziantep’te gözaltına alınmış sonrasında serbest bırakılmıştı.