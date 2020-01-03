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Sokak ortasında deve kesip ortalığı kana buladılar

Şanlıurfa’da Irak uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

DHA | 03.01.2020 - 17:06..
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Şanlıurfa'da Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kiloluk bir deve aldı.

Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu.

Sokak ortasında deve kesip ortalığı kana buladılar

ZABITA 215 LİRA CEZA KESTİ

Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.

Sokak ortasında deve kesip ortalığı kana buladılar

Sokak ortasında deve kesip ortalığı kana buladılar

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