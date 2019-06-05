Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

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La Casa De Papel’in 3. Sezonundan yeni fragman

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Ramazan Bayramı'nı bir gün geç kutluyorlar

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A Haber'in bayram namazı canlı yayını olay oldu

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Azar işiteceğini anlayınca mükemmel bir taktikle işin içinden sıyrılan köpek

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1 Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım tepkilerine açıklama Annesini kaybeden Deniz Akkaya, düzenlediği cenaze törenine Binali Yıldırım'ın da katılmasına tepki gösterenlere, "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" dedi.

2 Berfu Yıldız: Eser bu aralar aşeriyor 9 Haziran'da yapılacak törenle evliliklerini duyuracak olan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, çocuklarını kucaklarını alacakları günü bekliyor.

3 Hamza Bakır Avrupa şampiyonu Hamza Bakır, İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibi Osman Shadov'u 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

4 Mayıs ayında 17 milyon yolcu uçtu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, mayıs ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında toplam 17 milyon 46 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

5 Lüks otomobil 3 yıl araç asansöründe kaldı Eskişehir'de 2016 yılında babaevini ziyarete giden ve burada halatın kopmasıyla otomobilinden olan vatandaş, açtığı dava sonucunda lüks aracına yeniden kavuştu.

6 Alkollü sürücü kağıt toplayıcısına çarptı Denizli’de motosikletiyle kağıt toplayıcılığı yapan adam, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.