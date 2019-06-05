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Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

Bahçelievler'de boşanmak üzere olduğu karısına cadde ortasında kurşun yağdıran cani koca, polis tarafından aranıyor.

İHA | 05.06.2019 - 14:09..
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İstanbul Bahçelievler'deki Beyazıt Caddesi'nde yürüyen 30 yaşlarındaki Ayşegül C., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu kocası H.E.C.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Talihsiz kadın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 kurşunla ağır yaralandı.

Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

KAÇAN KOCA ARANIYOR

H.E.C. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını ambulansa Çapa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı buldu.

Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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