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Sokak ortasında eski eşini ve kendisini vurdu

Kocaeli'de boşandığı eşini işe giderken evinin önünde vuran şahıs, daha sonra intihar etti.

İHA | 25.07.2019 - 08:30..
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Derince ilçesi Ozan Sokak’ta Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti.

Sokak ortasında eski eşini ve kendisini vurdu

ESKİ EŞİ ÖLDÜ, KENDİSİ DE İNTİHAR ETTİ

Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait, daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokak ortasında eski eşini ve kendisini vurdu

BİYR YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDİYORDU

Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin, 1 yıl önce boşandığını ve Ersait’in sürekli evin önüne gelrek Anar’ı tehdit ettiğini söylediler. Olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokak ortasında eski eşini ve kendisini vurdu

Sokak ortasında eski eşini ve kendisini vurdu

Sokak ortasında eski eşini ve kendisini vurdu

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