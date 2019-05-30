Kütahya'da inşaat işçisi İbrahim S. (43), dün oğulları M.E.S. (8) ile M.S.'yi (6), komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle Gaybiedendi Mahallesi Fırat Sokak'ta tekme tokat dövdü.
Sokak ortasında iki çocuğunu dövdü
KOMŞULAR KAYDA ALDI
Babanın çocuklarına uyguladığı şiddeti, mahalle sakinleri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Mahalleyi daha sonra polisi arayarak şikayette bulundu. Kısa sürede sokağa gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, oğullarını döven baba İbrahim S.’yi gözaltına aldı.
YUMURTA ATTIKLAR IÇİN DAYAK YEDİLER
Sağlık kontrolünden sonra karakola götürülerek, ifadesi alınan İbrahim S., çocuklarını dövmediğini iddia etti. Oğullarına yola yumurta attıkları için sadece kızdığını ardından da eve götürüp, nasihatta bulunduğunu savunan İbrahim S., adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLDİ
Baba şiddetine maruz kalan iki kardeş ise savcılık talimatıyla, devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.