Sokak ortasında iki çocuğunu dövdü

Kadir Gecesi'nde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

1 ODTÜ'nün havasını suyunu pazarlayan zihni sinirler Üniversitenin toprağını satıyorlar, öğrenciler bunun için de eylem yapacaklar mı?

2 Üniformalar neden hakî rengi oldu Asırlar boyunca devletler, ordularını “rengarenk” denilebilecek bir çeşitlilikte giydirdiler. Günümüzdeki en yaygın askerî kıyafet olan hâkî renkli üniformaların geçmişi ise fazla uzağa gitmiyor.

3 Elazığ'da dağ keçisi okula girdi Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan dağ keçilerinden biri, Elazığ’ın merkezine kadar gelerek bir okulda bir süre koşturup ayrıldı.

4 Minik Zeynep'e çarpan sürücü serbest kaldı Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Bayramda 6 milyar liralık tatil yapılacak Yarından itibaren ciddi bir seyahat hareketi başlayacak.

6 CNC makine ile alüminyum Eyfel Kulesi üretimi | Video CNC makine kullanılarak alüminyum Eyfel Kulesi üretim aşamasını sizlerle paylaşıyoruz.