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Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

Seçim dönemlerinin vazgeçilmez video türlerinden biri: sokak röportajları. Bu videoda da İstanbul Ümraniye'de karşıt görüşlü bir kadın ve erkeğin tartışması kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 14:51..
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Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

İptal edilen ve yenilenmesi kararı verilen İBB Başkanı seçimleri İstanbul sokaklarının bir numaralı tartışma konusu. Bu konuda fikri olan İstanbullular kendilerine uzatılan mikrofonları boş çevirmiyor ve muhakkak fikir belirtiyor.

ÜMRANİYE'DE ALEMDAĞ CADDESİ'NDE TARTIŞMA

Youtube üzerinden videolarını yayınlayan Halk Ekranı isimli kanal "AK Partililer seçimde oylarını değiştirecek mi?" sorusunu yönelttti.

Videoda seçimde AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenle, ona tepki gösteren seçmenin tartışması çevredekilerin dikkatini çekti ve meraklı bakışların altında tartışmaya devam ettiler.

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