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Sokak ortasında racon kavgası: Adamın kafasını keserim

Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettiği kişiye, "30 senedir racon yemedim. İcraatlarım belli, adamın kafasını keserim." dedi.

İHA | 03.07.2019 - 14:43..
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşlar şahısları ayırmaya çalışırken, öfkeli olan bir kişi kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Araya giren vatandaşlar, sandalyeyi elinden alıp götürürken, ismi öğrenilemeyen kişi aracına doğru gitti.

Sokak ortasında racon kavgası: Adamın kafasını keserim VİDEO

"ADAMIN KAFASINI KESERİM" TEHDİDİ

Öfkelenerek tekrardan gelen kişi, kavga ettiği kişiye bağırarak önce, "Maraş'ı terk et." sonra, "Ben 30 senedir racon yemedim. Adamın kafasını keserim. İcraatlarımız da belli." dedi.

Kavgayı gören vatandaşlar polise haber verirken, şahıs aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Sokak ortasında racon kavgası: Adamın kafasını keserim

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