Sokak ortasında silahla vurup darbettiler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı.

SİLAHLA YARALAYIP, DARBETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.’ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Derince-İzmit istikametinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü, Resul G. Kozluk Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken, iki kişinin ellerinde silahla bir kişiyi kovaladıklarını fark etti.

Silahlı saldırganlar otobüs kamerasında İZLE

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARDIMA KOŞTU

Saldırganların kovaladıkları kişiye silahla ateş ettiklerini gören şoför, aracını durdurup yaralanan gence yardıma koştu. Bu esnada yaralı kişinin kafasına silah dayandığı ve tekmelendiğini gören şoför, saldırganlara durmaları konusunda seslenince saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

NABZINA BAKIP, SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Olayı gören diğer sürücülerin yerde yatan şahsı görmelerine rağmen durmadığı bir anda aracından inen otobüs sürücüsü Resul G., ilk olarak yaralının nabzını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından da yaralıya müdahale edildi. Ekipler, Murat U.'yu Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin takibi sonucunda silahla ateş eden B.O. ve olaya karışan M.D., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin sonrası adliyeye sevk edilen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.