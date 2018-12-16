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Sokak ortasındaki cinayetin sebebi alacak verecek

Gaziantep'te iş yerine gelen şahısla tartışan tesisatçının sokak ortasında sırtından vurularak öldürülmesiyle ilgili olayının sebebi alacak verecek meselesi olduğu yüzünden oldu.

İHA | 16.12.2018 - 11:24..
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Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı iş yeri bulunan tesisatçı Abbas Y.  iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında sırtından vurulmuştu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer dükkanına koşarak gitmeye çalışan Abbas Y., 10 yaşındaki bir çocuğun gözü önünde yere yığılmış, bir süre sonra kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

ALACAK VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ise olayın failinin A.A. olduğunu belirledi. Ölen Abbas Y.'nin amcası olan Ahmet Y.'nin katil zanlısı A.A.'dan borç para aldığı ve ödeyemediği ortaya çıktı.

PARASINI İSTEDİ

Ahmet Y.'nin borcunu ödeyememesi üzerine devreye ölen Abbas Y.'nin babası Zeki Y.'nin araya girdiği ve kardeşine ait bir evin satılığa çıkarıldığı belirlendi.

Olay günü ise A.A.'nın, Ahmet Y.'den alacağı parayı tahsil edebilmek için Zeki Y.'nin iş yerine geldiği, iş yerinde bulunan Abbas Y.'den alacağını istediği ileri sürüldü.

İSTENİLEN ZAMANDA ÖDEYEMEDİ

Abbas Y.'nin ise A.A.'ya ev satılacağını birkaç gün daha zaman vermesini istediği, A.A.'nın ise borcun çok geciktiğini söyleyerek istenilen zamanı veremeyeceğini söylemesi üzerine kavganın çıktığı iddia edildi.

CENAZA AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olayda ölen Abbas Y.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayın ardından kayıplara karışan A.A.'yı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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