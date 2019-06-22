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Sokakta çocukların oyun oymasına sinirlenip dehşet saçtı

Denizli’de çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı.

İHA | 22.06.2019 - 11:26..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde çocukların oynamasına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan K.Ü. ile mahalle sakinleri arasında daha önceden defalarca tartışma çıktı.

Mahallede sorunun çözülmesi için imza toplandı ama bir sonuca varılamadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün mahalle sakinlerinden Şerife Y., K.Ü.’nün kızı F.Ü. ile kapı önünde karşılaşıp babasının çocukların oyununa karışmaması konusunda uyarmak istedi ancak konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından K.Ü., yanındaki H.A., O.B. ve S.S. ile mahalleye gelerek; Şerife Y., eşi Ahmet Y. (34) ve Serkan A. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerine kavgaya bıraktı, Ahmet Y. ile Serkan A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sokakta çocukların oyun oymasına sinirlenip dehşet saçtı

YÜZ VE BOYUN KISIMLARINDA KANAMALAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Ahmet Y. ile Serkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan K.Ü., H.A., O.B. ve S.S., polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çınar Polis Merkezi’ne götürüldü. Ahmet Y. ile Serkan A.’nın yüz ve boyun kısımlarından kanamaların bulunduğu ve dikiş atıldığı öğrenildi. Darp raporu alan yaralılar, polis merkezine gelerek K.Ü. ve yanındakilerden şikayetçi oldu.

Sokakta çocukların oyun oymasına sinirlenip dehşet saçtı

"ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURUYOR"

Öte yandan mahalle sakinleri de olay sonrası polis merkezine gelerek ifade verdi. K.Ü.’den mahalleli olarak şikayetçi olduklarını belirten Şerife Y., “2 yıldır bizim mahallede oturuyor, huzurumuz kalmadı. Adam ölüm tehditleri savuruyor, canımız tehlikede. Çocuklarımız sokakta oynuyor diye kızıyor. Çocuklarım kapımın önünde oynuyor diye suç oluyor, ben burada hakkımı arıyorum. Buraya geldik, ifademizi verdik. Ben çocuklarımın canı korkusuyla buradayım. Eşim ve komşumuzun oğlu 4 kişi tarafından darp edildi.” dedi.

Sokakta çocukların oyun oymasına sinirlenip dehşet saçtı

SERBEST KALDILAR

Darp edilen Ahmet Y. ise 4 kişinin kendisini darbettiğini söyledi. K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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