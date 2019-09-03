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Sokakta iç çamaşırıyla dolaştı: Linçten polis kurtardı

Sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahıs linç edilmekten son anda kurtuldu.

İHA | 03.09.2019 - 22:12..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde linç olayı meydana geldi.

Yalova’dan sosyal deney yapmak için arkadaşları ile Kocaeli’ye geldiğini ileri süren A.Ş. isimli şahıs, sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak insanların tepkisini ölçmek istedi.

Şahıs sokakta dolaşırken, arkadaşları ise o anları görüntülemek istedi. Sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaşıp kışkırtıcı hareketlerde bulunan şahsı gören vatandaşların bir kısmı polisi arayarak şikayette bulunurken, duruma tepki göstererek bir grup ise A.Ş.’yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ş.’yi öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENEN ŞAHSA POLİS MAĞAZADAN KIYAFET ALDI

Polis ekipleri tarafından A.Ş.’yi yarı çıplak bir şekilde polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezinde verdiği ifadesinde sosyal deney yapıp vatandaşların tepkisini ölçmek istediğini söylediği öğrenildi.

Bir polis memuru ise mağazaya giderek şahsa giyinmesi için kıyafet aldı. Polis memurunun aldığı kıyafetleri giyen şahıs, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından şahıs tekrar polis merkezine götürüldü.

Sokakta iç çamaşırıyla dolaştı: Linçten polis kurtardı

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