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Sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı

Kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice Ebru isimli kadının, hayati tehlikesi devam ediyor.

DHA | 11.04.2019 - 18:20..
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Malatya'da akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde sokakta silah sesi duyuldu. Ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi. Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu. Hatice Ebru Y. neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.

Sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı

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