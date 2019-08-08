Sokakta kurban kesene 287 lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimi yapılması, kurban kesim yerlerinde önlem alınmadan kurban atıklarının toprağa ve suya verilmesi halinde idari para cezaları uygulanacağı bildirildi.

ŞİKAYET İÇİN ALO 181

Bu kapsamda ekipler, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler, "Alo 181" hattına ihbar edilebilecek.

BELEDİYENİN GÖSTERDİĞİ YERLER DIŞINDA 287 LİRA CEZA

Buna göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 lira idari para cezası uygulanacak.





YASAKLARA UYMAYAN KURBAN KESİM YERLERİNE 72 BİN 197 LİRA CEZA

Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 lira idari para cezası verilecek.

KURBAN KESİLİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Kesim sonrasında atıkların bertarafı konusunda şunlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi; "Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar, sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 3'te 2'si oranında konulmalı. Gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, sızdırmaz ve kapalı özel atık taşıma kamyonlarıyla belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınmalı. Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanıp, daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalı. Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilmeli. Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulundurmalı. Kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamalı, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmeli ve gerektiğinde kireçlenmeli. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbirler alınmalı."