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Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sokak ortasında oyun oynayan bir çocuk vurularak yaralandı.

İHA | 28.07.2019 - 23:37..
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde silahlı çatışma meydana geldi.

Bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KAÇMAK İSTERKEN VURULDU

İki grup arasında çıkan çatışmada sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki Yusuf Can Baran, silah sesini duyunca eve kaçmak isterken kurşunların hedefi oldu.

Yaralı halde yere yığılan Baran çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Selahaddin Eyyubi Devlet hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kavgada ateşlenen silahların kurşunları çevredeki işletmelerde maddi hasar oluştururken olayla ilgili güvenlik güçleri sokakta inceleme sürdürürken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu

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