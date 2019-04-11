Sokakta tartıştığı akrabasını bıçakladı

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde karşılaşan Ziya Çakmak(43) ile akrabası F.G. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

F.G., iddiaya göre kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ziya Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.