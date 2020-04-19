İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında, drone ile sokakta top oynayan gençleri tespit etti.
Bunun üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.
POLİSLERİ FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR
Polis araçlarını gören gençler binaların arasında ve ormanlık alana kaçıştı. Gençleri izleyen mahalle sakini kadınlar da polisleri görünce evlerine koştu.
Gençlerin top oynaması ve kaçışması, kadınların evlerine koşması drone kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın ViDEO