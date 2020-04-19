İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen göletin kenarında kaçak kazı yapan baba-oğul, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yasağa aldırış etmeyerek denize açılan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan amatör balıkçılara ceza yağdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İtalya'daki bir hastanede koronavirüsle mücadeleyi görüntüledi.

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İstanbul'da yasağı umursamayan bir grup voleybol oynadı

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan ve hiçbir önlem almayan vatandaşların bir otoparkta voleybol oynadığı o anlar kameraya yansıdı.