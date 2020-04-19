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İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın

Yasağa uymayan gençler karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken, gençlerin yaşadığı panik anlar havadan görüntülendi.

İHA |
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İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında, drone ile sokakta top oynayan gençleri tespit etti.

Bunun üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİ FARK EDİNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR

Polis araçlarını gören gençler binaların arasında ve ormanlık alana kaçıştı. Gençleri izleyen mahalle sakini kadınlar da polisleri görünce evlerine koştu.

Gençlerin top oynaması ve kaçışması, kadınların evlerine koşması drone kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın ViDEO

İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın

İstanbul'da, sokakta top oynayan gençlere drone'lu baskın

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