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Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İHA | 24.12.2019 - 02:19..
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Bağcılar Kirazlı Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi, kaldırımda sohbet eden Yunus K. (21), ve Ferhat A.’ya (25), henüz belirlemeyen bir nedenle kurşun yağdırdı.

Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

ARAÇLA KAÇTILAR

Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, maskeli iki şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yunus K’yi, Bağcılar Devlet Hastanesi’ne, Ferhat A.’yı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

2 GENÇ AĞIR YARALANDI

Caddeyi güvenlik şeridi ile çevreleyen polis ekipleri ise çevrede boş kovan aradı.
Daha sonra gelen olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Saldırıda ağır yaralanan iki gencin, ameliyata alındığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

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