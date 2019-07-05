Sokaktan kurtardığı 200 hayvanla yaşıyor

Keçiören ilçesinde ikamet eden müzik eğitmeni ve veteriner teknikeri 36 yaşındaki Nimet Dönmez, yaklaşık 3 yıldır sokakta bulduğu ve tanıdıkları aracılığıyla kendisine ulaştırılan yaralı ve hasta hayvanları, evinde tedavi ediyor.

Şu an yaklaşık 200 hayvanla evini paylaşan Dönmez; sürüngen, kemirgen, kedi, köpek, egzotik ve kanatlılar olmak üzere çok sayıda hayvanın tıbbi müdahalelerini ve ameliyatlarını evinde gerçekleştiriyor.

HER ŞEY SORUMLULUK HİSSETMESİYLE BAŞLADI

Küçüklüğünden beri hayvanlara ilgi duyan Dönmez’in hayvanlara evini açması, onlara karşı sorumluluk hissetmesiyle başladı. İnsanların hayvanlara ve onların doğasına zarar verdiğini düşünen Dönmez, hayvanlara karşı sorumluluk hissederek yaralı ve hasta hayvanlara evini açtı. Müzik ve veteriner teknikerliği bölümlerinin de içinde bulunduğu 6 ayrı bölümde eğitimini tamamlayan Dönmez, kendi geçimini ve hayvanların bakımını ise verdiği özel müzik derslerinden aldığı gelirle sağlıyor.