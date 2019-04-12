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Söke’de yine taşan Kisir Çayı ekinli alanlara zarar verdi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kisir Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle taşan çay, etrafında bulunan ekili arazilere zarar verdi.

İHA | 12.04.2019 - 03:13..
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Aydın ve çevresinde günlerdir etkili olan Nisan yağmurları sonrası yoğun su akışı dere çevresinde bulunan setteyi patlattı. Taşkın suları yem bitkisi ekili onlarca dönüm araziye zarar verdi.

Dere kenarında bulunan çiftlik evinin bahçesinden aldığı yem balyalarını taşkın suları götürdü. Geçtiğimiz yıllarda Kisir Çayı’nın küçük bir bölümünde yapılan ıslah ve çevresinde örme taş çalışmasının tamamlanması gerektiği belirtilirken, Muhtar Baki Suna DSİ’yi göreve çağırdı.

Söke’de yine taşan Kisir Çayı ekinli alanlara zarar verdi

AYNI SETTE 7. KEZ PATLADI

Kisir Mahallesi Kulaklıkaya ya da kum ocağı mevkisi olarak bilinen bölgede aynı sette yedinci kez patladı. Patlayan noktanın 100 metrelik bir yer olduğunu ve sorunu defalarca DSİ Bölge Müdürlüğüne aktardığını belirten Muhtar Baki Suna, “100 dönüm arazimiz sular altında kaldı. Arpa otu ekili arazilerimiz sular altında kaldı, bunun Kisir’e maliyeti 50 bin Türk Lirası. Vatandaşın cebinde para yok. DSİ defalarca patlayan 100 metrelik yere çözüm bulamıyorsa, ben köy köy dolaşıp para toplayacağım. Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Benim devletim Marmaray’ı yaptı, DSİ Kisir Çayı’nda 100 metrelik yeri yapamıyor” diye konuştu.

Söke’de yine taşan Kisir Çayı ekinli alanlara zarar verdi

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